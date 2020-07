Salute e benessere

Scopri come eliminare il grasso dalle ginocchia. Il grasso nelle ginocchia è un fastidioso inestetismo per le donne soprattutto in estate quando si va al mare. Il grasso nelle ginocchia spesso è il risultato di una vita sedentaria e di una alimentazione scorretta. Ma vediamo cosa bisogna fare per eliminare il grasso dalle ginocchia. Innanzitutto, fate attenzione all'alimentazione: di primaria importanza è seguire un regime alimentare sano, povero di grassi e ricco di frutta e verdura. E poi consumate molti kiwi: si tratta di un alimento che aiuta a contrastare il ristagno di liquidi e apporta all’organismo una cospicua quantità di vitamina C, utile per i tessuti e contro i gonfiori localizzati. Inoltre, l'elevata quantità di fibre contenute al suo interno favorisce l’attività intestinale, depurando il corpo.Mi raccomando: niente diete e dimagrimenti troppo drastici perché rischiereste inevitabilmente di trovarvi con la pelle flaccida. E indovinate dove? Proprio intorno alle ginocchia. Ma quali alimenti invece si devono evitare per non ingrassare sulle ginocchia? Intanto sicuramente vanno evitati zucchero e dolci: i primi nemici della linea. Abituatevi a bere caffè, tè e tisane senza zucchero o almeno con quello di canna, miele o stevia. Occorre poi fare attenzione a tutti i derivati del latte e preferire i formaggi freschi a quelli stagionati, agli insaccati, ai cibi confezionati e alle farine raffinate. Ad una sana alimentazione inoltre bisogna abbinare anche un mix di attività aerobica, per migliorare l’afflusso di sangue e l’ossigenazione dei tessuti interessati, smuovendo il grasso sottocutaneo, ed esercizi mirati per migliorare il tono muscolare, così da distribuire in modo più uniforme le adiposità.Ma qual è l'attività fisica più adatta a combattere il grasso intorno alle ginocchia? Incominciate a camminare (anche fare le scale va bene) almeno 20 minuti al giorno all’aria aperta o sul tapis roulant di casa: la camminata veloce è esattamente quello che ci vuole per riattivare la circolazione. Anche il nuoto è uno sport completo che fa benissimo a tutti i muscoli del corpo: potete puntare sullo stile libero, il dorso oppure la rana perché ognuno di questi movimenti vi aiuterà a ridurre il grasso sulle ginocchia. E poi c'è la cara e vecchia amata bicicletta: pedalate, pedalate e pedalate. In palestra o all’aria aperta poco importa. L'importante è muoversi.