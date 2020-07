Dieta in bianco per dimagrire in 3 giorni: cos'è e come funziona

Salute e benessere

La dieta in bianco per dimagrire è una dieta lampo che aiuta a dimagrire fino a 2 kg in 3 giorni. E’ una dieta che non può essere seguita oltre i 3 giorni in quanto molto restrittiva ed ipocalorica. Ma quali sono gli alimenti che si possono mangiare? Gli alimenti che si possono mangiare sono pollo, riso e frutta. La dieta in bianco è una dieta che oltre a favorire la perdita di peso, sgonfia la pancia e ridurre i problemi di colite e gastrite. E’ un regime alimentare che riattiva il metabolismo, ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù dei 3 giorni.Le 3 fasi della dieta: pollo, riso e frutta. I cibi “leggeri e digeribili” protagonisti principali della dieta in bianco sono pollo, riso e frutta. Colazione: Riso integrale con ortaggi verdi; petto di pollo arrostito senza pelle e un succo di frutta appena spremuto. Metà mattina: 1 yogurt. Pranzo: Riso integrale; insalata cruda condita con olio d’oliva, aceto e sale; pezzetti di petto di pollo con poco sale. Merenda: Acqua e 1 frutto a piacere. Cena: Zuppa di pollo con ortaggi e riso, della frutta secca.