Acqua e sale ogni giorno: scopri il perchÃ¨

Salute e benessere

Acqua e sale ogni giorno: scopri il perché. Acque e sale non si usa solo per preparare la pasta ma è un connubio perfetto come rimedio naturale, vediamo perché. Una soluzione di acqua e sale ad esempio è ottima per disinfettare le ferite o alcune zone interessate da foruncoli. Oltre che per le piccole ferite, le soluzioni di acqua e sale sono efficaci per curare il raffreddore attraverso i lavaggi nasali: si tratta di una pratica molto antica che permette di ripulire le narici e aiutare a respirare meglio in caso di rinite. La soluzione salina per i lavaggi nasali può essere acquistata in farmacia o preparata in casa mescolando mezzo cucchiaino di sale e una presa di bicarbonato di sodio in un bicchiere di acqua pura.L’acqua e sale può essere usata anche per trarre sollievo da infiammazioni che riguardano la bocca e le gengive, effettuando risciacqui più volte al giorno con un bicchiere di acqua in cui è stato sciolto un cucchiaino di sale. Oltre a disinfettare eventuali ferite della bocca (dovute ad esempio a punti chirurgici dopo piccoli interventi), l’acqua e sale aiuta a drenare i liquidi in eccesso che si formano in caso di infiammazioni della bocca, tra cui gengiviti e ascessi: in questo caso quindi la soluzione di acqua e sale rappresenta un vero e proprio collutorio naturale disinfettante e antinfiammatorio. Oltre a questi usa l’acqua ed il sale secondo alcune usanze antiche si può usare anche per cacciare le onde negative della propria casa.Alcune credenze popolari tramandano che basta mettere un bicchiere di acqua e sale per liberarsi della onde negative. Bastano: 1 bicchiere di vetro trasparente, 2 cucchiai di aceto bianco, 1 cucchiaio di sale marino grosso, 4 cucchiai di acqua. Ecco come si prepara: mescola l’aceto bianco, il sale marino grosso con l’acqua nel bicchiere e mettilo in un bicchiere che posizionerai nella stanza in cui la famiglia trascorre la maggior parte del tempo. Come camera da letto, soggiorno o cucina. Lasciare agire la preparazione in questa stanza per almeno 24 ore. Naturalmente questa è una semplice tradizione popolare che non vanta studi scientifici ma solo tradizioni.