Come abbassare il colesterolo alto: ecco alcuni rimedi naturali

Il colesterolo alto, una patologia da non sottovalutare. Esistono alcuni rimedi naturali che aiutano ad abbassarlo, vediamo quali ma prima vediamo cos’è il colesterolo alto. Il colesterolo è una sostanza grassa presente nel sangue, dalla consistenza cerosa, che viene prodotta naturalmente dal fegato: è fondamentale per molte funzioni del nostro organismo. Appartenente con i trigliceridi alla famiglia dei lipidi, il colesterolo è coinvolto nei processi di digestione in quanto molecola base per la sintesi dei sali biliari, partecipa alla sintesi della vitamina D, favorisce la costruzione della parete delle cellule. Infine produce sostanze necessarie alla vita, come il cortisone e gli ormoni sessuali.La gran parte di questa sostanza viene dunque autoprodotta dal nostro corpo, ma una parte può essere introdotta nell’organismo attraverso l’assunzione di determinati alimenti. Se i valori del colesterolo nel sangue superano abitualmente una certa soglia, questo può provocare danni importanti al nostro fisico, fino a causare patologie gravi.Secondo l’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri – un italiano su tre soffre di ipercolesterolemia e, nel 40% dei casi, non ne è consapevole. Ma quali sono i rimedi naturali per abbassare il colesterolo alto e l’alimentazione consigliata. Il colesterolo si può abbassare con la giusta alimentazione. E’ innanzitutto importante almeno un litro e mezzo di acqua minerale naturale al giorno, evitando alcolici e bibite gassate.Non bisogna poi esagerare il consumo di zuccheri e si devono ridurre al minimo i condimenti grassi. Se si vuole abbassare il colesterolo si devono evitare i piatti pronti e limitare gli insaccati. Da limitare nella dieta è anche il consumo di uova. Bene invece, per far scendere il colesterolo, mangiare frutta, verdura e legumi.Un ottimo rimedio naturale per abbassare il colesterolo è il tè verde. Questa bevanda contiene le catechine, sostanze dall’alto potere antiossidante utili per far scendere i livelli lipidici fino alla soglia della norma, posto restando il contesto di una dieta adeguata e di uno stile di vita attivo. Per abbassare il colesterolo sono poi molto utili il riso rosso fermentato, la lecitina di soia, le integrazioni di vitamina C, B ed E. Per abbassare il colesterolo alto si può anche seguire una buona e regolare attività fisica almeno tre volte a settimana, anche semplicemente camminare e fare lunghe passeggiate.