Torna "Mediterraneo da remare", Pecoraro Scanio "Stop plastica a mare"

ROMA - Sabato 11 luglio alle 11 dal Touring Club della Maddalena parte l’edizione 2020 della campagna Mediteranno da Remare promossa dalla Fondazione Univerde in collaborazione con Marevivo e con l’adesione della Guardia Costiera-Capitaneria di Porto.Da un decennio la campagna difende i mari, i fiumi e le coste italiane dal degrado ambientale in particolare sostenendo l’uso di canoa e vela, lo stop alle plastiche e a tutti gli inquinamenti.’’Quest’anno ci concentriamo sul turismo sostenibile e sul pericolo dei milioni di mascherine usa e getta che stanno finendo a mare’’, afferma il promotore della campagna, Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde e già ministro dell’Ambiente.Alla Maddalena sarà presente anche Jimmy Ghione come testimonial dell’edizione 2020 e con cui Pecoraro Scanio ricorderà la vittoriosa campagna #salvaBudelli che nel 2013 consenti al Parco Nazionale della Maddalena di acquistare l’isola simbolo del Parco.Sabato mattina saranno presenti oltre al direttore del Touring Club della Maddalena anche il sindaco, il direttore del Parco, il comandante locale della Guardia Costiera e rappresentanti di esperti e associazioni ambientaliste sostenitrici dell’evento.