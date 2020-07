Cucina

Ricetta: come preparare la crostata di fragole

La crostata di fragole è tre le crostate più gustose da mangiare a luglio. E’ un dolce che piace a grandi e bambini. Ma vediamo quali sono gli ingredienti e come si prepara. Ingredienti per la pasta frolla: 300 gr di farina, 2 uova, 100 gr di zucchero, 100 gr di burro, 1 scorza di limone grattugiato, 1 cucchiaino di lievito per dolci. Ingredienti crema pasticcera: 4 tuorli, 40 gr di farina, 100 gr di zucchero, 400 ml di latte, 1 stecca di vaniglia e 500 gr di fragole. Ora vediamo come si prepara: disponete la farina a fontana, mettete al centro lo zucchero, il burro a sfoglie, le 2 uova, la buccia grattugiata di un limone e un cucchiaino di lievito per dolci. Amalgamate gli ingredienti lavorando velocemente l'impasto fino ad ottenere un panetto omogeneo.Avvolgete il panetto di pasta frolla nella pellicola e mettetelo in frigo per almeno mezz'ora. Nel frattempo preparate la crema pasticciera sbattendo in una terrina i tuorli con lo zucchero. Unite la farina.Fate sobollire la bacca di vaniglia nel latte per 5 minuti. Sollevate la vaniglia e aggiungete il latte a filo alla crema. Trasferite tutto in un tegame e far cuocere a fiamma bassa finché la crema pasticcera non si sarà addensata, mescolando di continuo per non far creare grumi. Trascorsa la mezzora togliete la pasta frolla dal frigo e stendete una sfoglia di 3-4 mm di spessore. Foderate con la frolla uno stampo da crostate imburrato.Bucherellate la base e i bordi con i rebbi di una forchetta, stendete la crema preparata precedentemente sulla pasta frolla e cuocete per 30 minuti a 180°C. Togliete la crostata alla crema dal forno e lasciatela raffreddare. Poi lavate le fragole, tagliatele a fette e disponetele a raggiera sulla superficie della crostata. Mettete la crostata alle fragole in frigo fino al momento di servirla.