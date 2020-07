Cronaca

Furti nei centri commerciali di Ragusa: arrestata coppia di Avola

Ragusa - A seguito di una capillare attività di polizia giudiziaria condotta dalla Squadra Mobile di Ragusa, coordinata dal Sost. Proc. della Repubblica di Ragusa Dr. Santo FORNASIER, nel pomeriggio di ieri sono state eseguite due ordinanze di custodia cautelare (agli arresti domiciliari) a carico di, T. A. di anni 40 e N. G. S. di anni 40. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa su richiesta del Sost. Proc. della Repubblica di Ragusa Dr. Santo FORNASIER, ed eseguita ad Avola, comune di residenza degli indagati. T.A. e N.G.S., in concorso, si sono resi responsabili di due furti, di rilevante entità, ai danni di due esercizi commerciali a Ragusa nei mesi di febbraio e maggio 2020, rispettivamente presso un supermercato di una nota catena alimentare e presso un’ottica.La coppia, che si era resa responsabile di numerosi furti nelle province di Ragusa e Siracusa, soprattutto durante il periodo di allarme COVID-19, utilizzava un singolare ed astuto modus operandi. Gli stessi con astuzia e scaltrezza accedevano all’interno degli esercizi commerciali presi di mira in sequenza, dapprima entrava N.G.S. in compagnia della figlia minore, successivamente come se non si conoscessero faceva ingresso T.A. che distraendo i titolari degli esercizi permetteva alla donna di asportare quanti più oggetti possibili. Nonostante i due soggetti fossero travisati da mascherine chirurgiche - per legge imposte dai provvedimenti ministeriali - il personale di questa Squadra Mobile, grazie alla visione delle telecamere di sorveglianza e alla comparazione delle immagini che avevano immortalato gli autori dei furti, mediante particolari software investigativi in uso alla Polizia di Stato, riusciva ad individuare in poco tempo T.A. e N.G.S..Ad inchiodare alle proprie responsabilità gli odierni arrestati sono stati due importanti particolari che non sono sfuggiti al personale della Squadra Mobile, ossia, una foto postata dalla coppia sul social network Facebook, in cui l’uomo era ritratto con la stessa maglietta indossata in uno dei “colpi” portati a segno e la vistosa fasciatura al braccio destro, conseguente ad una lesione all’arto che si era procurato nel mese di maggio 2020. Si accertava altresì che N.G.S., nel marzo del 2020, era stata già destinataria del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Ragusa per anni 3, irrogato dal Questore di questa provincia. I sopraindicati dopo le formalità di rito sono stati collocati in regime di Arresti domiciliari presso la propria abitazione. (Foto web)