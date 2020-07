Attualità

E' morto Franco Lecce, storico cameraman di Modica E' morto Franco Lecce, storico cameraman di Modica

Modica - E' morto, dopo aver lottato invano contro una malattia, a soli 68 anni, Franco Lecce. Franco era molto conosciuto in città per la sua professione, storico cameraman televisivo delle emittenti locali, e montatore tv. In particolare la sua vita professionale è legata a Video Mediterraneo dove ha lavorato per diversi anni. I funerali si terranno oggi, venerdì 10 luglio alle ore 15,30, nella chiesa Madonna delle Grazie a Modica Bassa.