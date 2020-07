Sicilia

Incidente, muore centauro di 30 anni sulla Noto Rosolini

Rosolini - Un giovane di 30 anni è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 13 sulla SS115 Noto-Rosolini, nei pressi dell’incrocio per contrada Zupparda. Il 30 enne viaggiava a bordo di una moto. Al momento non sono state rese note le generalità del centauro. Secondo le prime informazioni nell’incidente è coinvolto anche un furgone ma non è ancora chiara la dinamica esatte dell’incidente. Sul posto l'ambulanza del 118 e le Forze dell'ordine.In corso la ricostruzione esatta del tragico incidente.