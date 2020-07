Sicilia

E' Danilo Macauda il 30enne morto sulla Noto Rosolini

Rosolini – E Danilo Macauda il 30enne morto oggi in un incidente stradale sulla SS115 la Noto Rosolini. Il 30enne, tecnico di radiologia lavorava in uno studio privato di Noto. Il giovane viaggiava a bordo di una moto quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con un furgone è finito rovinosamente fuori dalla carreggiata. In corso la ricostruzione esatta della dinamica dell’incidente mortale. Nonostante i soccorsi per il giovane non c’è stato nulla da fare, è morto per le gravi lesioni riportate nell’impatto con il suolo. La Procura ha aperto un’inchiesta per stabilire le colpe.