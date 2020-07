Salute e benessere

Diabete e inertia: 3th italian barometer diabetes forum

A causa della pandemia, negli ultimi mesi su tutto il territorio nazionale si è verificata una riduzione delle visite specialistiche, delle attività assistenziali ambulatoriali di routine, degli esami di controllo. Tutto questo rappresenta un problema importante per le persone con diabete, per le quali il monitoraggio periodico è fondamentale per la gestione della malattia e l’adozione della terapia più appropriata. Queste interruzioni dei servizi di assistenza sanitaria di base potrebbero essere causa di sospensioni più o meno prolungate delle terapie, con conseguenze negative sul controllo della malattia e sul rischio di insorgenza di complicazioni, rendendo così le persone con diabete maggiormente vulnerabili al COVID-19 e alle sue conseguenze.Il Forum di quest’anno ha l’obiettivo di analizzare in profondità il problema dell’inerzia terapeutica che riguarda la quotidianità di circa 4 milioni di persone che in Italia convivono con questa malattia cronica, problema che la pandemia di COVID-19 ha messo ancora più in evidenza, per cominciare a lavorare su nuove formule di gestione clinica, che in ultima analisi siano in grado di garantire un adeguato ed equo accesso alle cure.