Tisana zenzero e limone: ecco quando berla per dimagrire

La tisana zenzero e limone è nota come rimedio naturale per dimagrire. E’ tra i rimedi più naturali che si associano spesso ad una dieta dimagrante in quanto aiuta ad accelerare il metabolismo. La tisana zenzero e limone aiuta dimagrire grazie all’effetto termo genico dei due alimenti. Ma quando bisogna berla per avere gli effetti dimagranti? Bisogna bere almeno due tazze al giorno, una al mattino e una dopo pranzo. La tisana zenzero e limone accelera il metabolismo pigro, favorendo una naturale perdita di peso. Inoltre, questa tisana dà un buon senso di sazietà, sgonfia la pancia e allevia la nausea, anche in gravidanza. In caso di crampi addominali legati a un ciclo mestruale doloroso, lo zenzero è un analgesico del tutto naturale che aiuta a calmare e distendere i muscoli interni.Ma vediamo opra come si prepara la tisana zenzero e limone per dimagrire. Per preparare la tisana di zenzero e limone basta far bollire 200 ml di acqua in un pentolino e aggiungere un terzo di zenzero fresco grattugiato, insieme a mezzo limone tagliato a fette con la sua scorza. Quando l’acqua sarà giunta a bollore, potremo spegnere il fuoco e lasciare gli ingredienti in immersione per almeno 8 minuti. Trascorso questo tempo di infusione, la tisana si può bere da sola oppure aggiungendo un dolcificante naturale, come miele, melassa, agave, sciroppo d’uva o malto di cereali.Solitamente è meglio berla calda o tiepida, ma è anche possibile conservarla in frigorifero, all'interno di una borraccia o di un contenitore di vetro, per poi gustarla fresca durante la giornata.