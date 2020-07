Territorio per Ztl Marina di Ragusa

Politica

Ragusa - Territorio, come Direttivo di Ragusa e componente di Marina di Ragusa esprime il proprio profondo rammarico dopo aver constatato che, in sede di definizione del piano di viabilità per la frazione marinara sono state del tutto ignorate le istanze dei residenti che, tramite il nostro Movimento, avevano presentato specifiche istanze relativamente all’esigenza di riservare degli stalli di sosta nella zona adiacente alla Chiesa, a destra e a sinistra di via del Mare. “Territorio – spiega Michele Tasca -aveva consegnato al Sindaco una istanza corredata da oltre 700 firme, nonostante le reiterate assicurazioni che le esigenze dei residenti sarebbero state tenute debitamente in conto, ci accorgiamo che il piano di viabilità, con l’istituzione di ben 5 zone ZTL, nulla prevede al riguardo.Nonostante gli inviti alla collaborazione e al mantenimento dei rapporti in un ambito di costruttiva opposizione, viene confermato il carattere autoritario e autoreferenziale di questo Sindaco che non considera le istanze dei cittadini non provenienti da associazioni, comitati e organizzazioni a lui o ai suoi assessori vicini”. L’aver totalmente ignorato le istanze di oltre 700 residenti di Marina di Ragusa, unitamente al tentativo di far apparire le scelte condivise con residenti, commercianti e relative associazioni, costituirà elemento di forte contrasto con l’amministrazione, anche in previsione dei notevoli disagi che si annunciano per un piano caotico e cervellotico che mostra assoluta incapacità di affrontare le emergenze di Marina di Ragusa, le cui criticità, in ordine alla viabilità saranno accresciute dalle scelte viabilistiche per la pista ciclabile che si vuole prolungare fino a Casuzze, tutte misure delle quali, purtroppo, presto si avvertiranno i profondi disagi per residenti, turisti, vacanzieri e la gente che lavora.