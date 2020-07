Sport

Orazio Trombatore nuovo allenatore del Modica Calcio

Modica – La separazione “consensuale” con l'ex Filippo Raciti, non trova impreparata la dirigenza del Modica Calcio, che nel giro di pochi giorni è riuscita a rimpiazzare il tecnico catanese con un altro grande allenatore che per la categoria è un “lusso” visto i suoi trascorsi con risultati ottimi nel campionato di Eccellenza. Il Direttore Generale Pippo Vicari in sintonia con il presidente Michele Zocco, e con l'avallo di tutta la dirigenza, infatti, non si sono persi d'animo e hanno trovato l'accordo con Orazio Trombatore. Sarà l'ex tecnico del Città di Rosolini a guidare i rossoblù della Contea nella stagione 2020/2021. Per Trombatore, si tratta di un ritorno in rossoblù, visto che in passato da giocatore ha difeso la maglia dei “Tigrotti” con risultati più che soddisfacenti.Tra Trombatore e la dirigenza modicana c'era stato un contatto già lo scorso anno, ma il “matrimonio” è stato solo rimandato di dodici mesi.“Siamo contenti di poter affidare la nostra squadra a un tecnico serio e preparato come Trombatore – spiegano il Ds Pippo Vicari e il presidente Michele Zocco – i risultati ottenuti con il Città di Rosolini nelle ultime stagioni parlano per lui. Trombatore – continuano – non ha bisogno di presentazioni. Conosce bene l'ambiente perchè in passato ha vestito la maglia rossoblù e sa quanto si difficile imporsi a Modica, ma la sua grinta e la sua voglia di fare le cose per bene e cercare di migliorarsi hanno portato una nuova ventata di entusiasmo.Cercheremo di costruire un Modica a sua immagine e somiglianza e soprattutto competitivo e in grado di lottare per traguardi ambiziosi, ma -concludono i due dirigenti del Modica Calcio – per fare questo c'è bisogno l'aiuto di tutti. Il Modica Calcio è un patrimonio di tutta la città ed è per questo che se ci sono persone che si vogliono avvicinare alla squadra e darci una mano di aiuto e non solo a livello economico la nostra porta è sempre aperta e chiunque bussi è sempre il benvenuto”. Con Orazio Trombatore arriva in rossoblù anche Peppe Riela, a cui la società ha affidato il ruolo di responsabile dell'area tecnica. Trattative in corso per allargare lo “zoccolo” societario sono in corso con Orazio Occhipinti. L'ex dirigente del Frigintini ha preso qualche giorno di tempo per sciogliere le “riserve” e decidere se accettare l'incarico che la dirigenza modicana vuole assegnarli.“Sono onorato di ritornare al Modica Calcio da allenatore – sono le prime parole da tecnico rossoblù di Orazio Trombatore - Quella del Modica Calcio è una delle maglie più importanti che ho indossato da giocatore e che mi ha fatto crescere quando ero appena diciassettenne. Ora – continua – spero di poter rivivere la magia di quegli anni con la consapevolezza di avere una grande responsabilità nei confronti di questa maglia e di questa città che tanto mi ha dato e tanto merita. Sono uno a cui piacciono le sfide, perciò pretenderò moltissimo in primis da me stesso,ma soprattutto dai ragazzi che verranno chiamati a vestire questa maglia carica di blasone. Sono sicuro che, saremo supportati da un pubblico da sempre molto presente, che noi tutti dobbiamo invogliare a sostenerci.Un ringraziamento -conclude il nuovo allenatore del Modica Calcio - va a tutta la dirigenza, al presidente Zocco, al DG Vicari che mi hanno fortemente voluto sulla loro panchina e con i quali c'è stata subito una grande intesa”.