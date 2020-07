Sicilia

L'Amerigo Vespucci a Siracusa: la nave più bella al mondo FOTO L'Amerigo Vespucci a Siracusa: la nave più bella al mondo FOTO

Siracusa – L’Amerigo Vespucci, la nave più bella al mondo, è arrivata al porto si Siracusa. Il vascello resterà all’ancora nella rada di Siracusa fino al primo pomeriggio di mercoledì, momento nel quale saluterà la città di Siracusa per continuare l’attività addestrativa in mare. La campagna d’Istruzione a bordo di nave Vespucci rappresenta un momento fondamentale per la formazione dei giovani allievi ufficiali, i quali, al termine del primo anno di studi in accademia navale, a bordo ricevono il “battesimo del mare”.