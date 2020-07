Dieta Birmingham dei 3 giorni per dimagrire subito: riattiva metabolismo

Salute e benessere

La dieta Birmingham dei 3 giorni riattiva il metabolismo e aiuta a dimagrire subito. E’ una dieta che prevede una particolare combinazione di alimenti che aiutano a perdere peso rapidamente. Dopo i 3 giorni si può tornare a mangiare normalmente per 4 giorni. Poi si riprende la dieta Birmingham ripetendo lo schema per un massimo di 4 settimane. Nelle 4 settimane si può arrivare a dimagrire fino a 5 chili. Ma vediamo come funziona e cosa si mangia ogni giorno nei 3 giorni. Primo giorno: colazione con mezzo pompelmo o succo di pompelmo, una fetta di pane tostato, un cucchiaio di margarina o di burro di arachidi, caffè nero o tè. Pranzo: 125 g. di tonno al naturale, una fetta di pane tostato, caffè nero o tè. Cena: 90 g. di carne a piacere grigliata, 250 g. di fagiolini, 250 g. di carote o di barbabietole lesse, una mela piccola, 125 g. di gelato alla vaniglia.Secondo giorno: colazione con un uovo sodo, una fetta di pane tostato, mezza banana, caffè nero o tè. Pranzo: 250 g. di formaggio a fiocchi o 125 g. di tonno al naturale, 5 cracker salati. Cena: due wurstel, 250 g. di broccoli o cavoli lessi al vapore, 125 g. di carote lesse, mezza banana, 125 g. di gelato alla vaniglia. Terzo giorno: colazione con un uovo sodo, una fetta di pane tostato, caffè nero o tè. Pranzo: una fetta di formaggio, 5 cracker salati, una mela, caffè nero o tè. Cena: 250 g. di tonno, 125 g. di carote o di barbabietole lesse, 250 g. di cavolfiore o fagiolini al vapore, una mela o 250 g. di melone d’inverno, 125 g. di gelato alla vaniglia.Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime dietetico.