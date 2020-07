Bonus Renzi da 80 euro diventa il Bonus Irpef da 100 euro in busta paga: ecco per chi

Italia

Roma - Il Bonus Irpef da 100 euro in busta paga prende il posto del Bonus Renzi da 80 euro. Accade dal 1° Luglio. Ma vediamo nel dettaglio cosa è cambiato, quali sono le differenza e chi potrà ricevere il Bonus Irpef da 100 euro. Il bonus Renzi di 80 euro spettava, direttamente in busta paga, a quei lavoratori con un reddito compreso fra gli 8.174 euro e 24.600 euro annui, mentre i lavoratori con reddito compreso fra 24.600 euro e 28.000 euro ne ricevevano una parte. Dai 29.000 euro in su, il bonus non era previsto. Dal 1° Luglio 2020, con l’inizio delle operazioni per il taglio al cuneo fiscale, è stato introdotto il bonus Irpef: 100 euro netti al mese per i lavoratori con un reddito incluso fra 8.174 euro e 28.000 euro annui, fra 97 euro ed 80 euro per le buste paga fra i 28.001 euro ed i 35.000 euro e, in forma decrescente, fra i 35.001 e 40.000 euro.Salta subito all’occhio come sia compresa una platea decisamente più vasta rispetto al bonus Renzi. Va inoltre sottolineato che per ottenere il bonus Irpef non è necessario effettuare alcuna richiesta. E per le fasce di reddito minori? I lavoratori con uno stipendio fino a 8.174 euro non erano interessati dal bonus Renzi e non lo saranno dal bonus Irpef, in quanto rientrano nella cosiddetta no tax area.