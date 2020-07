Bonus da 1.000 euro e contributo a fondo perduto: ecco gli esclusi e a chi spetta

Italia

Roma – Il bonus da 1.000 euro di maggio 2020, previsto dal decreto di Rilancio, ovvero l’ex bonus da 600 euro non sarà erogato a tutti. Il bonus come il contributo a fondo perduto è tra gli interventi previsti dal Governo in aiuto alle attività che hanno pagato a caro prezzo, con un forte calo del giro d'affari, la chiusura forzata a causa del lockdown. Ma vediamo quali sono i requisiti, a chi spetta e gli esclusi, per il bonus da 1.000 euro e per il contributo a fondo perduto. Nel dettaglio, il bonus 1000 euro, nel rispetto dei requisiti previsti, può essere richiesto dai lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed anche dai liberi professionisti che sono titolari di partita Iva, ma quelli iscritti a casse private sono esclusi.Il bonus 1000 euro, sempre nel rispetto dei requisiti di accesso, può essere inoltre chiesto pure da parte dei lavoratori dipendenti ed in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali.Il contributo anti Covid a fondo perduto, e chi spetta e gli esclusi. Come per il bonus 1000 euro, pure i contributi a fondo perduto non sono accessibili da parte dei professionisti che sono iscritti agli ordini. Inoltre, non rientrando nelle cause di esclusione, per l'accesso ai contributi a fondo perduto è necessario che ad aprile 2020, anno su anno, il fatturato o i compensi percepiti abbiano subito in percentuale una riduzione pari a minimo il 33%.