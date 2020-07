Erbe spontanee della Sicilia

Cultura

Pur essendo la regione più estesa d’Italia, la Sicilia con le sue isole minori, è costituita da oltre il 10% di parchi e riserve naturali. La sua posizione geografica, nonché le accentuate differenze di habitat dei suoi versanti costieri, fanno di essa un territorio unico dove la biodiversità vegetale la si coglie man mano che ci si sposta da un punto all’altro del territorio (la vegetazione boschiva dei rilievi montuosi, la macchia mediterranea, le varietà di specie che si scorgono sulle rupi, lungo i corsi d’acqua e le paludi) senza trascurare il vastissimo paesaggio agrario (vigneti, agrumeti e colture di pregio), agevolato dalle ottime condizioni climatiche. Per queste sue peculiarità il territorio siciliano ci offre una miriade di specie vegetali utili ai fini alimentari.Tutto questo rientra nelle tradizioni popolari siciliane tanto da considerare le donne che si adoperavano, fino alla metà del XX secolo, a raccogliere i “frutti” (erbe) che la loro generosa terra offriva, come vere e proprie “raccoglitrici esperte” che conoscevano a menadito le giuste quantità (e i sapori) per preparare gustosissime “misticanze” o addirittura “improvvisare” medicamenti con quello che la natura offriva. Erano, pertanto, depositarie di segreti e tradizioni da tramandare alle future generazioni. Questo manuale, che da oggi torna a grande richiesta in edicola al prezzo speciale di euro 10,00, è un’occasione da cogliere al volo per non perdere le tradizioni della bella Sicilia e far conoscere ai più l’importanza di quello che la natura offre. Il volume di circa 200 pagine, costituito da schede riccamente illustrate a colori e redatte (in maniera di facile comprensione) da due illustri botanici, tende a rendere immediato il riconoscimento, la raccolta e l’utilizzo delle piante presenti sull’Isola.Oltre al nome scientifico che era doveroso inserire, sono riportati, i nomi comuni e i nomi dialettali delle piante, le ricette della tradizione culinaria siciliana ed alcune avvertenze per un consapevole e responsabile utilizzo delle erbe raccolte.