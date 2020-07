Ricetta: ecco come preparare la crostata di pesca

Cucina

La crostata di pesca è tra le ricette di dolci più gustose in estate. Esistono varie ricette del classico dolce della nonna, noi, ne riportiamo una semplice e facile da seguire. Per prima cosa vediamo quali sono gli ingredienti che occorrono per preparare la crostata di pesca: 300 gr. di farina 00, 150 gr. di zucchero, mezzo cucchiaino di lievito per dolci, un pizzico di sale, un uovo e un tuorlo, due o tre cucchiai di marmellata di pesca, 2 o 3 pesche, il succo di un limone. Ora vediamo come si prepara la crostata di pesca. Ecco come preparare la pasta frolla. Per la frolla, mettete la farina setacciata, lo zucchero, il sale, il lievito e il burro freddo a pezzetti nel boccale del robot e frullate tutto.Aggiungete l’uovo e il tuorlo e frullate fino ad ottenere un impasto a grosse briciole. Lavorate con le mani fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Avvolgete la frolla nella pellicola e mettete in frigo per 30 minuti. Intanto, lavate le pesche nettarine, tagliatele in 2 ed eliminate il nocciolo all’interno. Tagliate le pesche a fette sottili ma non troppo e bagnatele con il succo di limone per non farle annerire. Prendete la tortiera, imburratela e infarinatela. Prendete la pasta frolla, stendetela con il mattarello e ricopritevi la tortiera. Eliminate l’eccesso di frolla dai bordi passandovi sopra il mattarello. Bucherellate il fondo della tortiera con i rebbi della forchetta.Versate 2-3 cucchiai di marmellata sul fondo della tortiera e spalmatela. Dovete appena appena velare il fondo. Ricoprite la crostata con le fettine di pesca disponendole a raggiera. Infine ricoprite le pesche con un velo di zucchero. Nel frattempo riscaldate il forno a 180° ed infornate per 30 minuti circa.