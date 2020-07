Cronaca

Lite e sparatoria a Vittoria Lite e sparatoria a Vittoria

Vittoria – Una lite per futili motivi, scoppiata ieri sera a Vittoria, è finita a colpi di pistola. Sulla dinamica stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato e i carabinieri. Secondo le prima informazioni la lite, prima verbale e poi finita con alcuni spari di pistola, è avvenuta in via Diaz, al quartiere delle case popolari. L’uomo cha ha sparato è stato fermato ed interrogato. Fortunatamente non ci sono stati feriti.