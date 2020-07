Positivo al Covid da Ragusa a Catania: moglie e figlia in isolamento a Marina di Ragusa

Attualità

Ragusa – Si trova ricoverato all’ospedale San Marco di Catania il bengalese di 42 anni arrivato a Ragusa in pullman da Roma nei giorni scorsi con la sua famiglia. L’uomo si era recato all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per una visita medica ma era in uno stato febbrile ed è stato subito sottoposto al tampone per il Covid 19, risultando positivo. Anche la sua famiglia, moglie e figlia, sottoposta al tampone è risultata positiva al coronavirus. Tutti sono stati posti in isolamento nella loro casa a Marina di Ragusa. L’uomo però è tornato all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per un peggioramento delle condizioni e i medici ne hanno disposto il trasferimento all’ospedale catanese dove si trova attualmente ricoverato.