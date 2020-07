Attualità

Il ministro Azzolina oggi a Vittoria

Vittoria – Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina oggi sarà a Vittoria. Il suo arrivo è previsto alle ore 15 all’Istituto Comprensivo Portella della Ginestra. La visita è stata programmata dopo l’ennesimo raid vandalico nella scuola avvenuto nelle scorse settimane. Il ministro Azzolina, in mattinata sarà in provincia di Siracusa ed in particolare farà visita nel Liceo Leonardo Da Vinci dove si è diplomata e dove presenzierà alle prove orali degli esami di Stato.