Il ministro Azzolina a Vittoria, visita la scuola Portella della Ginestra FOTO

Vittoria – Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, oggi ha fatto tappa all’Istituto Comprensivo Portella della Ginestra di Vittoria. Il ministro lo aveva annunciato nelle scorse settimane dopo la notizia dell’ennesimo raid vandalico nella scuola ipparina. Ad attenderla il commissario straordinario del Comune di Vittoria, Filippo Dispenza, il prefetto di Ragusa, Filippina Cocuzza, e le massime autorità Istituzionali. Ad accogliere il ministro anche alcuni studenti che hanno suonato in memoria di Alessio e Simone, i due cuginetti travolti ed uccisi da un suv l'estate scorsa a Vittoria. Rassicurazioni sono state date dal ministro per uno stanziamento di fondi per la scuola che avrà anche un impianto di videosorveglianza."La scuola c'è - ha detto il ministro Azzolina - e ci sarà sempre anche quando accadono episodi o atti vandalici come questi".