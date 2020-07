Tronchetti Provera “Leclerc è un misto tra Villeneuve e Senna”

Italia

ROMA - ’’Leclerc è un misto tra Villeneuve e Senna: ha la spregiudicatezza che aveva Villeneuve e la naturalezza di guida, la tranquillità apparente dei campioni come Senna’’. Così l’amministratore delegato e vicepresidente Pirelli Marco Tronchetti Provera commenta i risultati del Gran Premio d’Austria, primo appuntamento del Mondiale di Formula 1 vinto da Bottas davanti a Leclerc, autore di una grande rimonta. ’’Questa gara ha mostrato la straordinaria qualità di Leclerc - ha osservato Tronchetti Provera, intervenuto ai microfoni di ‘La politica nel pallonè su Gr Parlamento - Ha uno straordinario senso dell’opportunismo e ha salvato una giornata che poteva essere molto brutta per la Ferrari in un gran premio pieno di emozioni, perfetta risposta a chi pensa che la Formula 1 sia noiosa. La convivenza con Vettel? Il tedesco è una persona seria, un professionista, ora passa un periodo difficile ma ha le qualità per riprendersi e merita fiducia’’. Per quanto riguarda Pirelli, Tronchetti Provera ha sottolineato come il gran premio d’Austria abbia dimostrato ’’che in inverno avevamo fatto un lavoro molto buono. Mi pare che i piloti siano soddisfatti. voglio ringraziare tutti per il grande impegno’’. Infine una battuta sulle difficoltà vissute dall’Inter: ’’Sono tra i testimoni sbigottiti di quanto sta accadendo, in particolare alla difesa - ha dichiarato Tronchetti Provera, tifoso nerazzurro - ma Antonio Conte ha grande esperienza e riuscirà a trovare le soluzioni: è un momento difficile ma l’Inter ne uscirà, bisogna soffrire ancora un pò’’.