Bonus auto da 4.000 euro a 10.000 euro: ecco quale auto si puÃ² comprare

Roma – Il bonus auto da 4.000 a 10.000 euro è stato approvato in Commissione Bilancio alla Camera. L’emendamento che regola gli incentivi per rilanciare il settore dell’automotive messo in ginocchio dal lockdown ha avuto il via libera. Rispetto al testo iniziale (primo firmatario Gianluca Benamati, Pd), su richiesta dei 5 Stelle sono stati introdotti alcuni correttivi che non faranno piacere a tutti gli automobilisti.La concessione del bonus è infatti ora vincolata rigidamente al criterio delle emissioni: chi acquista un’auto con un livello di CO2g/km superiore a 110 non avrà diritto a nessuno sconto. Inoltre gli incentivi saranno in vigore dal 1° agosto al 31 dicembre del 2020, nessuna proroga - almeno per ora - è stata prevista.Vediamo in breve cosa prevede l’emendamento approvato in Commissione. Ma vediamo quale auto si può comprare per avere il bonus da 4.000 euro. Per godere dello sconto di 4mila euro la scelta è obbligata: le uniche auto con emissioni inferiori a 20 CO2g/km sono le elettriche pure. Nella seconda fascia (tra i 21e i 60 CO2g/km) troviamo molte auto ibride, mentre in terza fascia rientrano anche diverse vetture con motore termico. Facciamo qualche esempio. Una Fiat Punto 1.3 multijet da 85 cavalli dichiara emissioni per 90 grammi di Co2 al km. Una Panda 1.2 Pop ha invece un livello di emissioni di 111 g/km, mentre una Panda 1.0 Hybrid 89 g/km.Se si intende beneficiare del bonus è dunque importante controllare la scheda tecnica della vettura che si va ad acquistare. Ora vediamo quale auto si può acquistare per avere il bonus da 10.000 euro. Il bonus auto da 10.000 euro si potrà avere solo se si acquista una vettura con emissioni inferiori a 70 g CO2/km può inoltre beneficiare dell’ecobonus entrato in vigore a marzo 2019. L’importo dello sconto può variare dai 1.500 ai 4mila euro per le auto senza rottamazione e da 2.500 a 6mila per quelle con rottamazione. Chi acquista un’auto elettrica pura con un prezzo di listino fino a 40mila euro può dunque beneficiare di uno sconto fino a 10mila se rottama un usato con più di 10 anni e di 6mila euro senza rottamazione dell'usato.L'importo del bonus diminuisce all'aumentare delle emissioni.