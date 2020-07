Cultura

Quattro giorni di Enrica Conversano Quattro giorni di Enrica Conversano

Giorno 8 luglio, alle ore 18, sarà presentato a Catania, presso la libreria Fenice, il libro di Enrica Conversano, ‘Quattro Giorni’, edito dalla casa editrice Carthago. Questo evento fa parte del fortunato ciclo, iniziato durante il periodo di lockdown, “Incontro con l’autore”, organizzato da Carthago Edizioni e dalla Libreria Fenice. Insieme all’autrice, sarà presente lo scrittore Emanuele Liotta e la responsabile editoriale, Margherita Guglielmino. In ottemperanza alle norme antiCovid chi volesse essere presente all’evento deve necessariamente prenotarsi cliccando sul link dell’evento. Dopo il buio c’è sempre la luce e la passione per i libri comporta l’amore, le relazioni, i sentimenti , insomma per la vita stessa. Un’aforisma di Paul Valery recita “M’abbandono all’adorabile viaggio: leggere, vivere dove guidano le parole”.Sinossi: in un giorno di primavera, lei, un’ex giornalista, tormentata dalla necessità di riempire ogni singolo momento della sua vita, incontra lui, un uomo che porta con sé e il suo successo una grande ferita che non riesce a richiudersi. Un incontro narrato attraverso le parole di uno dei due protagonisti che, al di là dell’attrazione, riusciranno a raccontarsi le loro storie e a curarsi. Biografia: Nata a Catania, è una laureanda in Relazioni Internazionali all’Università degli Studi di Catania. Ha iniziato a scrivere i primi diari da bambina, proseguendo con diversi articoli e aiutando gli altri con le tesi universitarie. Questo è il suo primo libro.