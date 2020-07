Cronaca

Incidente sulla Sorda Sampieri: 2 feriti FOTO Incidente sulla Sorda Sampieri: 2 feriti FOTO

Galllery

Modica – Incidente stradale oggi pomeriggio intorno alle ore 16,30 sulla Modica Sorda Sampieri. Lo scontro è avvenuto tra 3 auto, un’Audi 6, una Passat Volkswagen e una Ford Fiesta. Nello scontro sono rimaste ferite due persone, una che viaggiava a bordo della Ford Fiesta e l’altra a bordo dell’Audi. La peggio è toccata al conducente della Ford Fiesta che ha subito ferite in varie parti del corpo. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 188 che ha trasportato i due feriti al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la Polizia Municipale per i rilievi.Il traffico ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni.