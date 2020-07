Attualità

Migranti scappati da Comiso, sindaco: negativi al Covid 19 Migranti scappati da Comiso, sindaco: negativi al Covid 19

Comiso - Il Sindaco, Maria Rita Schembari, interviene sulla vicenda legata alla fuga di alcuni migranti dal centro Don Pietro. “Stamattina ho sentito il Questore della nostra provincia il quale ha confermato che dalla struttura Don Pietro ci sono state, nei giorni scorsi, delle fughe di migranti – dichiara il primo cittadino di Comiso -. Per fortuna loro e nostra – aggiunge Maria Rita Schembari – avevano compiuto la quarantena ed erano stati sottoposti a tampone rinofaringeo, risultato negativo. Ma questo – ancora il sindaco – non vuol dire niente! Né come sindaco può del tutto rassicurarmi e tranquillizzarmi.Oltre ai problemi sanitari, ci sono problemi di sicurezza e di ordine pubblico, di sicurezza e di incolumità della nostra comunità che vanno assolutamente posti sotto una più che vigile attenzione. Per questo – conclude il sindaco di Comiso – chiedo con forza al ministero dell’Interno e allo Stato, unendomi al coro di proteste dei vari sindaci, maggiore attenzione per le nostre zone e una particolare gestione dell’ordine pubblico”.