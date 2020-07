Dimagrire con la dieta del gruppo sanguigno 0: ecco cosa mangiare

Salute e benessere

La dieta del gruppo sanguigno 0 per dimagrire non si basa sul peso degli alimenti e delle calorie dei cibi ma semplicemente nello sceglierne alcuni più digeribili e fonte di nutrimento. La dieta del gruppo sanguigno 0in pratica si basa sulla esclusione di alcuni cibi per vivere meglio e stare in salute. La dieta del gruppo sanguigno 0 del dottor Mozzi si pone l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone, guidandole nella scelta degli alimenti più salutari e adatti alle proprie caratteristiche genetiche. La dieta del dott. Mozzi è rivolta a tutte le persone di gruppo sanguigno 0 Rh positivo e negativo, che intendono migliorare la qualità della propria vita, a scapito di qualche piccola rinuncia a tavola. Non si tratta di ridurre il numero delle calorie, o di mettersi a stecchetto, ma di scegliere gli alimenti più digeribili, fonte di nutrimento e realmente adatti a migliorare le funzionalità di tutto l’organismo. E al tempo stesso eliminare quei cibi che rappresentano una minaccia per il nostro sistema immunitario e la cui introduzione quotidiana può portare nel tempo alla generazione di fenomeni infiammatori. L’infiammazione, come spesso afferma il Dott. Mozzi nelle sue interviste, è quasi sempre al centro di ogni patologia. Un’alimentazione sana ed equilibrata, è il primo passo da seguire per ridurre l’infiammazione e curare i propri malanni.La dieta del gruppo sanguigno 0 “ricalca” le orme del nostro passato, riproponendo un’alimentazione per molti versi simile a quella delle antiche civiltà dell’era paleolitica. In pratica si basa sul consumo di alimenti prodotti dalla natura e non derivati da lavorazioni industriali. La dieta del gruppo sanguigno 0 impone il divieto di consumare gli alimenti che causano sovrappeso ed obesità ed in particolare i cereali e quelli che contengono il glutine, come il frumento. Questi alimenti spingono il metabolismo in una direzione diametralmente opposta a quella della chetosi. Tuttavia, non sono gli unici a determinare questo problema.I cereali tendono inoltre ad impigrire la tiroide, anche se in alcuni casi si verifica la reazione opposta (ipertiroidismo). Inoltre vanno evitati anche alcuni legumi, come le lenticchie e i fagioli bianchi di Spagna, che contengono delle lectine nocive per il gruppo sanguigno 0, dotate di un’alta affinità per il tessuto muscolare, che lo rendono alcalino e meno propenso ad accumulare energia. Inoltre le persone di gruppo sanguigno 0 non tollerano bene i prodotti caseari, come latte e formaggi, che possono creare problemi di vario tipo, di cui il più comune è la ritenzione di liquidi e il gonfiore addominale. Gli alimenti che invece non dovrebbero mai mancare nella dieta del gruppo 0 per migliorare l’energia e dimagrire, sono la carne, il pesce e le verdure.