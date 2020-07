Dieta, meteorismo e pancia gonfia come un pallone: cibi sÃ¬ e cibi no

Salute e benessere

Il meteorismo e la pancia gonfia come un pallone sono un disturbo che colpisce molte persone ma non tutti sanno che una buona dieta può ridurre questo fastidio. Il meteorismo è un disturbo intestinale definito come colon irritabile che favorisce la contrazione dei muscoli e di conseguenza un maggiore di gonfiore e più produzione di gas. Il meteorismo spesso ha come sintomo una pancia gonfia come un pallone. Non tutti sanno che tra i rimedi c’è anche quello di seguire una dieta ed eliminare dei cibi che ne peggiorano i sintomi. I sintomi più comuni del meteorismo sono rappresentati dal gonfiore addominale, eruttazione, flatulenza e dolore addominale.Ma non sempre si mostrano tutti questi sintomi, in quanto dipende dalla quantità di grassi assorbiti dal corpo e dalla sensibilità del soggetto a bloccare il gas all’interno dell’intestino. I medici affermano che il gonfiore dipende da un disturbo intestinale definito come colon irritabile che favorisce la contrazione dei muscoli e di conseguenza un maggiore di gonfiore e più produzione di gas. Ingerire cibi eccessivamente grassi comporta un ritardo nello svuotamento del vostro organismo, di conseguenza un gonfiore all’interno dello stomaco. Alcune persone avvertono dolore nel momento in cui il gas è presente nell’intestino, il dolore si avverte al fianco sinistro, molto spesso viene confuso con malattie del cuore specie quando il dolore è concentrato sul fianco destro.Si possono sconfiggere la pancia gonfia e il meteorismo semplicemente seguendo una dieta e introducendo le sostanze nutritive. Innanzitutto usate antibiotici che non siano assorbibili che hanno una funzione riequilibrante sopratutto sulla flora batterica che non siano in grado di essere assorbiti direttamente dall’intestino. Altri farmaci bloccano la formazione di schiume all’interno dell’intestino, facilitando l’assorbimento dei gas e eliminando l’insorgenza del meteorismo. Per ridurre il meteorismo si possono seguire anche alcune regole, vediamo quali: evitare pasti abbondanti e lunghi, masticare molto lentamente, mangiare la frutta soprattutto quella ricca di zucchero, lontano dai pasti.Se si soffre di meteorismo bisogna eliminare dalla dieta fritture e associazioni come uova, carne, formaggi, legumi e pasta. Il meteorismo più che essere curato con farmaci deve essere ridotto un pò alla volta mediante una corretta alimentazione. Gli alimenti maggiormente consigliati sono la mela, in quanto ricca di fibre in grado di interagire sulle fermentazioni a livello intestinali, cosi come la menta che favorisce l’allontanamento del gas, riducendo in tal modo l’insorgenza di meteorismo.