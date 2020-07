Cronaca

Incidente Modica, auto finisce contro muro e si ribalta: 2 feriti

Modica – Due feriti. E’ il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamattina intorno alle ore 5 in via Trapani Rocciola e precisamente nei pressi di una curva subito dopo il Centro Sportivo Airone. I feriti sono due ragazzi modicani, un 19enne H.G. e un 20enne R.M., che viaggiavano a bordo di un’auto, una Fiat 500X, che per cause ancora in corso di accertamento è finita prima contro un muro che delimita la carreggiata e poi si è cappottata. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato i due giovani feriti al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica, i vigili del fuoco e la Polizia di Stato.