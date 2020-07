47 migranti scappano da centro di contrada Cifali tra Ragusa e Comiso

Cronaca

Comiso – quarantasette migranti evadono dalla struttura di contrada Cifali a Comiso. E’ quanto si legge in un articolo di Valentina Raffa su Il Giornale. Si tratta di due gruppi di tunisini che nella giornata di venerdì, sono scappati dalla struttura di contrada Cifali a Comiso: “Sono fuggiti due gruppi di tunisini, uno di 20 e l’altro di 27. Un finanziere in servizio nella struttura ha tentato di bloccare un migrante che ha reagito in maniera violenta per guadagnarsi la fuga. Il finanziere ha riportato diverse ferite alle braccia. I tunisini in questione non avevano ancora terminato la quarantena e ora sono liberi di muoversi sul territorio nazionale visto che sono riusciti a fare perdere le proprie tracce.Soltanto la settimana scorsa erano fuggiti da questo centro altri 25 migranti in quarantena”. Sarebbe il caso che la politica rivedesse i suoi piani di accoglienza perché, a quanto pare, certuni non cercano ospitalità, non cercano quell’accoglienza così per come la concepiamo noi.