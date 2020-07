Umberto Bossi ricoverato in ospedale

Italia

Il fondatore della Lega, Umberto Bossi, è ricoverato da ieri all'ospedale di Varese. Lo confermano fonti ospedaliere all'Adnkronos. Bossi, 78 anni, sarebbe ricoverato nel reparto di gastroenterologia, ma non in gravi condizioni. Nel febbraio del 2019, il senatùr era stato ricoverato in Rianimazione nello stesso ospedale di Varese per un malore avuto nella sua casa di Gemonio. Le condizioni di Bossi "non sono gravi, non so esattamente cosa abbia ma so che è ricoverato da circa 36 ore. Tutti quanti speriamo che possa rimettersi presto e ci auguriamo che possa superare questo malanno", spiega all'Adnkronos Matteo Bianchi, deputato e segretario della Lega di Varese.Si sarebbe un problema legato alla schiena, una patologia ortopedica, dietro il ricovero. E' quanto trapela da fonti vicine al fondatore della Lega, che parlano di "condizioni non preoccupanti". A breve, a quanto si apprende, ci sarà un comunicato del nosocomio lombardo, di Circolo di Varese, dove il 78enne senatore fu ricoverato in rianimazione il 14 febbraio del 2019 dopo un malore a casa.