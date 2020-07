Ecobonus auto fino a 10 mila euro per ibride ed elettriche: ecco come averlo

Italia

Roma – Il bonus auto o ecobonus auto sale fino a 10 mila euro per l'acquisto di auto ibride ed elettriche negli ultimi cinque mesi del 2020. Il bonus auto o ecobonus auto, grazie all'emendamento Pd al decreto Rilancio sull'automotive, riformulato e approvato dalla commissione Bilancio, aumenta di 4mila euro in caso di rottamazione e 2mila senza. Il bonus o incentivo inserito nel decreto di Rilancio è stato previsto per dare sostegno all’economia del settore messa in ginocchio con l’emergenza da coronavirus. Il bonus fino a 4.000 euro previsto per l’acquisto delle auto ibride ed elettriche varia se con rottamazione o senza rottamazione.Nel dettaglio, in caso di rottamazione, l’incentivo per le auto con emissioni tra 0 e 20 grammi al km di Co2, ora a seimila euro, sale quindi a 10mila euro (di cui 2mila a carico del venditore), mentre per veicoli con emissioni tra 21 e 60 grammi al km si passa dagli attuali 2.500 euro a 6.500 euro. Il bonus cambia se si acquista un’auto Euro 6. In quest’ultimo caso è previsto un bonus da 3.500 euro. La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento del Pd al decreto Rilancio, riformulato, che prevede un bonus statale di 1.500 euro, se il venditore fa uno sconto di almeno altri 2.000 euro, per chi rottama un mezzo vecchio almeno di dieci anni.L’incentivo è dimezzato senza rottamazione. Il bonus vale per gli acquisti tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2020 di auto con limiti di emissioni tra 61 e 110 grammi a chilometro e con prezzo fino a 40mila euro (al netto dell’Iva).