Matrimonio focolaio di Covid 19: muore lo sposo

Un matrimonio in India si trasforma in un focolaio di Covid: oltre 100 contagiati e lo sposo muore 24 ore dopo le nozze. L'emittente Ndtv racconta la vicenda legata alla cerimonia celebrata a Bihar lo scorso 15 giugno, con la presenza di oltre 350 invitati. Lo sposo, su cui non è stato eseguito il tampone dopo il decesso, avrebbe mostrato sintomi prima della cerimonia e sarebbe stato ricoverato nell'ospedale di Patna. L'uomo, curato per in particolare per dissenteria, sarebbe stato spinto dalla famiglia a non rinviare il matrimonio. Lo sposo è deceduto poche ore dopo la cerimonia.Come riferisce Ndtv, la famiglia ha celebrato immediatamente il rito funebre, impedendo di fatto l'esecuzione di qualsiasi test. Contemporaneamente, alcuni parenti hanno manifestato associabili al coronavirus. Gli esami hanno evidenziato la positività di una quindicina di persone: le autorità, quindi, tra il 24 e il 26 giugno hanno avviato un protocollo per identificare e isolare eventuali casi legati al matrimonio. Altri 86 invitati sono risultati positivi.