Scuola regionale dello sport: firmata convenzione col Comune

Ragusa - E’ stata firmata oggi la convenzione tra il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e il comune di Ragusa per la concessione dell’immobile di via Magna Grecia adibita a Scuola dello Sport. A sottoscriverla il Commissario straordinario Salvatore Piazza e il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, alla presenza del presidente del consiglio comunale di Ragusa Fabrizio Ilardo e dell’assessore allo sport Valentina Spata. La convenzione fissa la concessione dell’immobile della Scuola dello Sport per 30 anni ma l’ex provincia di Ragusa ha la possibilità di procedere al recesso dopo 9 anni e stabilisce tra l’altro il mantenimento della destinazione d’uso della struttura; l’assunzione da parte del comune di Ragusa degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria;la rinuncia del Libero consorzio alla pretesa di riscossione di qualsivoglia canone di pagamento periodico; la presa d’atto che è in fase di avvio una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento di lavori di completamento e ristrutturazione della struttura giusta verbale di validazione del progetto per un importo di € 782.229,00, con finanziamento a totale carico del Libero consorzio comunale. “E’ stata accolta la richiesta del comune di Ragusa di avere in gestione la Scuola dello Sport – dice il Commissario straordinario, Salvatore Piazza – perché il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, mi ha reso partecipe del programma di investimento culturale e manageriale che ha per questa struttura e perché si viene a realizzare una collaborazione utile allo sviluppo della pratica sportiva nel territorio e a creare eventi sportivi che sono momenti di socializzazione e di promozione e sviluppo economico dei territori”.