Il ministro Lucia Azzolina in una scuola di Vittoria

Vittoria - Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina martedì 7 luglio farà visita alla scuola Portella della Ginestra di Vittoria. Il ministro era intervenuta con una nota di vicinanza lo scorso maggio quando la scuola è stata presa di mira dai vandali proprio mentre, pur in pieno lockdown, docenti e studenti stavano celebrando la giornata della legalità. "Quanto accaduto a Vittoria all'Istituto Portella della Ginestra – aveva dichiarato il ministro Azzolina -, è un atto indegno. Cercano di intimidire la scuola, ma non ce la faranno mai.Ho sentito la dirigente Daniela Mercante – continuava la Azzolina -, le ho detto che siamo al suo fianco, che siamo con lei, con gli insegnanti, con gli studenti. Hanno cercato di macchiare questa ricorrenza, le celebrazioni in ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”.