Dimagrire 29 chili con la dieta di Cannavacciuolo: ecco come

La dieta che ha fatto dimagrire ben 29 chili allo chef Antonio Cannavacciuolo durante il periodo del lockdown per l’emergenza coronavirus si basa su l consumo di tante verdure e sport al mattino. Lo chef, baciato da una stella Michelin e amato personaggio televisivo in un video su Instagram è apparso in piena forma. Lo chef ha spiegato che ha cambiato stile di vita ed alimentazione. Il segreto per perdere peso, durante i mesi della quarantena che hanno costretto tutti gli italiani a restare chiusi in casa, ha spiegato Cannacvacciuolo è stato quello di eliminare gli zuccheri dopo le 16, ridurre i carboidrati e mangiare solo verdure a cena.Lo chef partenopeo è rimasto in lockdown ma ha continuato ad essere molto attivo sui social mantenendo una rubrica culinaria del sabato con ricette della tradizione, spunti innovativi e consigli pratici per gli appassionati dei fornelli. Durante la quarantena ci ha mostrato tante ricette e momenti della sua quotidianità ma solo in questo ultimo video Instagram i fan si sono resi conto del drastico cambiamento: lo chef è dimagrito, si è rimesso in forma!