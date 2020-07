Elezioni amministrative, il centrodestra: uniti e compatti

Politica

Vittoria - Con una nota stampa unitaria i rappresentanti del centrodestra ipparino sono intervenuti sull'attuale fase di confronto politico e programmatico in seno alle forze che compongono la coalizione che si presenterà alle prossime elezioni di ottobre. "La fase attuale è di confronto, condivisione e ascolto. Stiamo discutendo, con le forze della città, in primis sulle esigenze, sui programmi e sugli uomini e le donne che dovranno incarnare un percorso di rilancio dell'economia di Vittoria e di Scoglitti. Il compito è talmente arduo - prosegue la nota a firma di Andrea La Rosa, Salvo Sallemi (nella foto), Nello Dieli - che occorre la massima condivisione per arrivare a una piattaforma condivisa di programmi e intenti.Soltanto passando dal confronto con la città, con le varie anime, con le categorie si potrà trovare la necessaria sintesi. Non è una questione di nomi, di ambizioni personali, di titoli sui quotidiani: qui c'è in ballo il futuro di una comunità di oltre 60 mila persone, c'è in ballo il futuro dei nostri figli, di migliaia di imprese, di famiglie che attendono risposte e servizi”. "Per questo motivo - prosegue la nota - il confronto in corso è necessario per costruire la squadra che incarnerà un percorso di sviluppo con precise direttrici volte a tutelare l'agricoltura, il turismo, l'ambiente e il lavoro. E’ stato importantissimo il dialogo serrato e ringraziamo le disponibilità messe in campo che hanno portato ad un confronto costruttivo e unitario.Lo scenario politico è chiaro: candidati già in campo per evitare la loro scomparsa politica o per consumare la propria vendetta, Vittoria merita altro. Vittoria merita un programma chiaro e concreto e di uomini e donne in grado di saperlo realizzare. Non si aderisce ad un progetto per tifoseria o per richiedere ruoli di governo o sottogoverno, qui c'è una città che merita il riscatto, una città che ha il diritto di conoscere programmi seri e realizzabili e il dovere di coloro che si spendono in politica è di essere disponibili ad assumersi le responsabilità. Non è un problema di colore o di partiti, ma di uomini che hanno a cuore la città.Abbiamo sempre dichiarato la disponibilità a guardare oltre, ad unire tutti coloro che la pensassero allo stesso modo, al di là degli steccati politici, così come ci siamo dichiarati pronti ad assumerci la responsabilità di governo".