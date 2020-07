Italia

Diodato, dal 4 luglio “Concerti di un’altra estate” Diodato, dal 4 luglio “Concerti di un’altra estate”

Iniziano il 4 luglio da Saint-Barthèlemy, in Valle d’Aosta, a oltre 2 mila metri di altitudine, con un live tutto esaurito, i ’’Concerti di un’altra estate’’ di Diodato, appuntamenti inediti, nel segno di un nuovo dialogo musicale fuori programma che vedranno l’artista suonare dal vivo in alcuni posti straordinari, nel rispetto delle regole attuali. Queste le date: il 4 luglio un concerto pomeridiano in Valle d’Aosta al Musicastelle Outdoor (esauriti i biglietti), il 25/26/27 luglio alla Cavea - Auditorium Parco della Musica, Roma e il 4 agosto un concerto all’alba all’Indiegeno Fest - Teatro di Tindari (esauriti i biglietti), il nuovo live del 5 agosto al Teatro Antico, Taormina, che inaugura la programmazione dell’edizione 2020 della rassegna ’’Sotto il Vulcano’’, e il 15 agosto al Cinzella Festival, Grottaglie (TA).