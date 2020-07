Boomdabash �" Amoroso, “Karaoke” il singolo più venduto e ascoltato

Italia

ROMA - ’’Karaoke’’, il nuovo singolo dei Boomdabash con Alessandra Amoroso conquista la vetta della classifica ufficiale FIMI/GFK risultando il singolo più venduto ed ascoltato della settimana. Il brano uscito su etichetta Soulmatical - Polydor è inoltre primo in classifica top 50 Italia su Spotify e sui restanti principali partner di musica in streaming (iTunes, Apple Music, Amazon Music). A pochi giorni dall’uscita il videoclip ufficiale del singolo sfiora le 10 milioni di views rimanendo in tendenza YouTube tra i video più cliccati del momento.