Bonus da 600 euro per altri lavoratori: ecco quali e tutte le novitÃ 

Roma - "E' già pronto un decreto che consentirà ai lavori stagionali assunti a tempo determinato di poter accedere al bonus di 600 euro. Un decreto interministeriale che utilizzerà i risparmi di spesa che ci sono stati con il decreto Cura Italia". Lo ha annunciato il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo partecipando al webinar 'A sud del futuro' organizzato da Cisl Sicilia. Il ministro ieri fornito alcuni dati sugli ammortizzatori sociali finanziati dal decreto Cura Italia e dal decreto Rilancio "che hanno consentito, anche in Sicilia, di affrontare le difficoltà a cui sono andati incontro sia i lavoratori che i datori di lavoro"."Sono circa 243mila i lavoratori che in Sicilia hanno usufruito della cassa integrazione, di cui 196mila pagati direttamente dall'Inps - ha detto- Sul bonus 600 euro per professionisti, lavoratori autonomi e stagionali turismo, ad oggi sono circa 331mila coloro che ne hanno usufruito, 163mila sono invece i bonus erogati dall'Inps a stagionali di altri settori o a lavoratori occasionali".