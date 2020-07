Bonus da 100 euro 2020: ecco la circolare e a chi spetta

Italia

Roma – Il bonus da 100 euro 2020 arriverà in busta paga per molti lavoratori. Il decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21 (in G.U. del 4 aprile 2020, n. 90), introduce delle misure volte alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. In particolare, abrogando il cosiddetto 'bonus Renzi' introduce ulteriori trattamenti integrativi e detrazioni per i lavoratori. E con la circolare n. 18 del 2020, 'Bonus 100 euro al debutto del 1° luglio 2020', la Fondazione studi consulenti del lavoro analizza, innanzitutto, gli articoli 1 (trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati) e 2 (ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati) del decreto, fornendo sintesi e spiegazioni delle relative disposizioni, e approfondisce le misure di coordinamento e finanziarie che il Dl, noto principalmente per aver introdotto il cosiddetto 'bonus di 100 euro', prevede.Presenti, infine, utili e pratiche simulazioni di calcolo per la determina del netto in busta paga del lavoratore a fronte di detrazioni e trattamenti integrativi. Ma vediamo a chi spetta il bonus da 100 euro 2020 in busta paga. Il Bonus 100 euro, sostanzialmente, consiste in un aumento del netto in busta paga per la maggior parte dei lavoratori subordinati. La dotazione da destinare a questo scopo sarà di circa 3 miliardi di euro per il 2020 e di 5 miliardi di euro per il 2021. Il piano del governo prevede un taglio del cuneo fiscale in base alla fascia di reddito a cui appartiene il lavoratore. Sostanzialmente, per i lavoratori con redditi: Compresi tra 8.174 euro e 26 mila euro, il Bonus Renzi aumenta fino a 100 euro al mese (20 euro in più al mese).Fino a 28 mila lordi i lavoratori (in precedenza esclusi dal bonus) otterranno un bonus da 100 euro; Compresi tra i 28 mila e i 40 mila euro, sono previste detrazioni decrescenti mano a mano che aumenta il reddito. I redditi più bassi potranno, invece, continuare a beneficiare del “Reddito di Cittadinanza”. Il bonus verrà automaticamente aggiunto alla busta paga dal proprio sostituto di imposta, non è necessario fare alcuna richiesta per ottenerlo.