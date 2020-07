Comiso, si amplia la rete fognaria a Pedalino: ecco dove

Economia

Comiso - “ Un ampliamento di soli 130 metri che tuttavia, non essendo mai stato fatto, ha costretto diverse famiglie ad utilizzare le pozze imhoff, invece di moderni collegamenti con la rete fognaria – dichiara il vice sindaco Roberto Cassibba - . I lavori sono previsti per settembre nelle more che vengano espletate tutte le procedure relative all’affidamento dei lavori per i quali saranno impegnati circa 37 mila euro. La ragione dell’intervento va ascritta, come sempre, al principio su cui si fonda l’operato di questa amministrazione – continua il vice sindaco – che è quello che non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B. La comunità Pedalinense ha atteso per tanto tempo questo ed altri interventi e noi stiamo cercando di porre rimedio perché consideriamo i tutti i cittadini alla stessa stregua.Sono in programma anche altre opere per la frazione comisana – conclude Roberto Cassibba – di cui informeremo in maniera particolareggiata”.