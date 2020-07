Attualità

Giucas Casella a Pozzallo Giucas Casella a Pozzallo

Pozzallo – Giucas Casella il celebre mago e personaggio televisivo italiano a spasso per Pozzallo. Sono tantissime le foto postate sul social Facebook. Alcune ritraggono Giucas Casella in spiaggia al Lido Enrique ed anche in giro per le strade di Pozzallo. Nella foto Giucas Casella al Caffè Mattioli. “Oggi grande sorpresa! Il maestro Giucas Casella in vacanza a Pozzallo è passato a degustare le nostre prelibatezze. Siamo lieti – si legge nel post del Caffè Mattioli - di essere un punto di riferimento anche per i VIP in vacanza qui”.