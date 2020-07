Estate 2020 a Marina di Modica: è tutto pronto FOTO

Attualità

Modica – Modica si prepara ad accogliere i turisti per la stagione stiva 2020. Tanti gli interventi effettuati in questi giorni. Ad elencarli in sindaco di Modica, Ignazio Abbate, in un post corredato di foto pubblicato su Facebook. “Per tenere alti gli standard qualitativi delle nostre spiagge, - scrive Abbate - per rispettare le normative vigenti, per offrire un servizio migliore ai modicani e ai turisti, abbiamo effettuato nei giorni scorsi una serie di interventi mirati a Marina e Maganuco, per i quali ringrazio l'Assessore Giorgio Belluardo ed il responsabile di settore Giorgio Scollo.Più postazioni doccia, collegamento tra lungomare, piazza Mediterraneo ed Auditorium tramite nuovo percorso personale pedonale in pietra, recinzione di sicurezza, postazioni ombrelloni secondo direttive del Governo, rifacimento del manto stradale delle arterie più ammalorate, allargamento passerelle di accesso ai lidi, ristrutturazione dei servizi igienici Auditorium. Inoltre, da sabato 4 luglio ricominceranno i servizi dedicati ai disabili con personale Misericordia e ASP che assisteranno i bagnanti. Dal 15 luglio al 15 settembre sarà attivo il servizio di assistenza bagnanti. Le opere realizzate – conclude Abbate - vengono inquadrate all'interno di quelle previste per la prevenzione anti-covid e saranno quindi rimborsate da Stato e Regione”.