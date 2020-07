Attualità

Coronavirus a Ragusa, 3 nuovi positivi al Covid 19 Coronavirus a Ragusa, 3 nuovi positivi al Covid 19

Ragusa - Tre nuovi positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa. Si tratta di un’intera famiglia, padre, madre e figlia, proveniente in autobus da Roma. Il primo a risultare positivo al coronavirus è stato il padre che si era recato all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per sottoporsi ad un visita. Nel pre triage l’uomo è stato sottoposto al tampone ed è risultato positivo. Subito dopo anche la moglie e la figlia sono stati sottoposti al tampone e risultati positivi.