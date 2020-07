Attualità

Coronavirus, 3 nuovi positivi a Ragusa: sono in isolamento Coronavirus, 3 nuovi positivi a Ragusa: sono in isolamento

Ragusa - Il sindaco Peppe Cassì informato di casi di positività al Covid accertati dalla struttura ospedaliera della città , dichiara quanto segue: “Tre cittadini del Bangladesh sono stati trovati positivi al covid, dopo che a uno di loro era stata riscontrata positività durante una visita medica al Giovanni Paolo II di Ragusa. I tre sono ora in isolamento controllato, mentre sono in corso le indagini previste dai protocolli sanitari per ricostruire i loro eventuali contatti. Vi terrò aggiornati sulla vicenda”.