Assemblea Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti a Ragusa

Attualità

Ragusa - Si tiene oggi e domani la 68esima edizione dell’assemblea provinciale dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Ragusa. L’appuntamento elettivo si terrà nei locali Uici di via Fucà 2/b, nel capoluogo ibleo. Sono state programmate due giornate per dare la possibilità a tutti gli associati di partecipare senza che si registrino problemi dovuti ad assembramenti di sorta, nel pieno rispetto, dunque, delle norme anticontagio da Covid-19. Oggi, l’assemblea si riunirà, in seconda convocazione, alle 16,30 mentre il seggio per le votazioni sarà chiuso alle 20. Sarà riaperto domani, alle 9 e si andrà avanti con le votazioni sino alle 12. Intorno alle 13 è prevista la proclamazione degli eletti.Si eleggeranno i sette componenti del consiglio sezionale dell’Uici di Ragusa, un componente del consiglio regionale a cui la sezione iblea ha diritto per statuto e un rappresentante delegato al congresso nazionale di Genova, in programma a ottobre. Quest’ultimo rappresentante, assieme al presidente Uici di Ragusa, avrà l’opportunità di votare per il consiglio nazionale e per l’elezione del presidente nazionale. Ogni associato potrà esprimere la propria preferenza su tre schede di colore e dimensione differenti. I sette eletti del consiglio sezionale si riuniranno a loro volta nel giro di una settimana per nominare il presidente, il vice e il consigliere delegato della sezione Uici di Ragusa. L’assemblea serve anche per approvare il bilancio consuntivo riferito all’anno 2019.